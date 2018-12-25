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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: '(İsmet İnönü) Devlete hizmet etmiş bir kişinin arkasından kötü söz söylemek doğru değildir' - TBMM

Kılıçdaroğlu: '(İsmet İnönü) Devlete hizmet etmiş bir kişinin arkasından kötü söz söylemek doğru değildir' - TBMM

Kılıçdaroğlu: "(İsmet İnönü) Devlete hizmet etmiş bir kişinin arkasından kötü söz söylemek doğru değildir" - TBMM

: - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıCHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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