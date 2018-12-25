Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: '(İsmet İnönü) Devlete hizmet etmiş bir kişinin arkasından kötü söz söylemek doğru değildir' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "(İsmet İnönü) Devlete hizmet etmiş bir kişinin arkasından kötü söz söylemek doğru değildir" - TBMM
: - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıCHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.