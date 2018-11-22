Kılıçdaroğlu -İnce görüşmesi başladı İzle



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi başladı.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi başladı.

Kılıçdaroğlu, İnce'yi genel merkezdeki makamında kabul ediyor. Görüşmede yerel seçimler ele alınacak. İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını parti üyelerinin belirlemesi gerektiğini dile getirmişti. Görüşmede İstanbul adayının da konuşulması bekleniyor. Görüşmenin ardından Muharrem İnce'nin basın mensuplarına açıklama yapacak. (PLN-

