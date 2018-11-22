Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu -İnce görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu -İnce görüşmesi başladı

-İnce'nin partiye gelişi

( ANKARA ) ANKARA

Yerel Seçimler İran Seçimleri Yerel Seçim Basın Mensupları 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi başladı.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi başladı.
Kılıçdaroğlu, İnce'yi genel merkezdeki makamında kabul ediyor. Görüşmede yerel seçimler ele alınacak. İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını parti üyelerinin belirlemesi gerektiğini dile getirmişti. Görüşmede İstanbul adayının da konuşulması bekleniyor. Görüşmenin ardından Muharrem İnce'nin basın mensuplarına açıklama yapacak. (PLN-
İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı