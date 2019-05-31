Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı - ANKARA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - İftar programından detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençler ile çay içmesiKılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle iftarda bir araya geldiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı.Bir otelde gerçekleşen iftarda Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.İftara, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir de katıldı. Oruç açtıktan sonra gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yapılan duaya da eşlik etti.
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