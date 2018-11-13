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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu’nun İYİ Partiye gelişi

Yerel Seçim 

-Kılıçdaroğlu ve Akşener'den detay
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmesi başladı.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik ediyor. Görüşmede yerel seçime ilişkin iş birliğinin ele alınması bekleniyor.
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