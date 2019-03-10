Kılıçdaroğlu: 'Hoşgörünün egemen olduğu bir ülkedir Türkiye' - ANTALYA
Kılıçdaroğlu: "Hoşgörünün egemen olduğu bir ülkedir Türkiye" - ANTALYA - Salondan ve katılımcılardan detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya 'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi. (3)
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