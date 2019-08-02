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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın belde halkını kucaklamak zorundayız” – RİZE

Kılıçdaroğlu: “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın belde halkını kucaklamak zorundayız” – RİZE

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize 'nin Fındıklı Belediyesi'nde halka hitap etmesi - Kılıçdaroğlu: - “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın belde halkını kucaklamak zorundayız”RİZE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize 'nin Fındıklı Belediyesi ile Arhavi Hopa Kemalpaşa Borçka ve Artvin belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Siyasi Parti 

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