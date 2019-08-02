Kılıçdaroğlu: “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın belde halkını kucaklamak zorundayız” – RİZE
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize 'nin Fındıklı Belediyesi'nde halka hitap etmesi - Kılıçdaroğlu: - “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın belde halkını kucaklamak zorundayız”RİZE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize 'nin Fındıklı Belediyesi ile Arhavi Hopa Kemalpaşa Borçka ve Artvin belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım