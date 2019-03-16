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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu : 'Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz' - İZMİR Haberi

Kılıçdaroğlu : 'Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz' - İZMİR Haberi

Kılıçdaroğlu : "Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz" - İZMİR - CHP Aliağa Mitingine katılan partililerden görüntüler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gelişi ve partilileri selamlaması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aliağa ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti. (1)Kılıçdaroğlu: "Baharı getireceğiz diyoruz. Elbette baharı getireceğiz. Birliği beraberliği ve kardeşliği getireceğiz. Hiç kimseyi inancından ötürü, hiç kimseyi kimliğinden ötürü, hiç kimseyi yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz"Kılıçdaroğlu: "Hüznümüz olduğu zaman hepimizin üzülmesi lazım. Tıpkı, nasıl üzülüyorsak, Yeni Zelanda'da 49 müslümanın iki camide katledilmesini nasıl içimize sindiremiyorsak, ayrımcılığın ne kadar kötü olduğunu görüyorsak ve bunun tanığı oluyorsak hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu kin bu öfke bu ayrımcılık neden oluyor?"Kılıçdaroğlu:"(Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı) Bu tür acı olayların bir daha yeryüzünde olmamasını istiyoruz"

Terör Saldırısı Ayrımcılık Müslüman Saldırı Miting Alanı 

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