Kılıçdaroğlu: 'Herkesin işi ve aşı oluncaya kadar mücadele edeceğim' - ADIYAMAN
Kılıçdaroğlu: "Herkesin işi ve aşı oluncaya kadar mücadele edeceğim" - ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye takdimiADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman 'ın Besni ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)
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