Kılıçdaroğlu: 'Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (4)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz."
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