Kılıçdaroğlu: ''Herkese eşit hizmet götüreceksiniz'' - MUĞLA
- CHP'nin Bodrum mitingi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gelişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıMUĞLA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bodrum'da düzenlenen Bodrum Otogarı Temel Atma Töreni'ne katıldı, vatandaşlara hitap etti.(1)
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