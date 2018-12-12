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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Kılıçdaroğlu: ' Görüşmeler devam ediyor'

- Kılıçdaroğlu: ' Görüşmeler devam ediyor'

-Kılıçdaroğlu'nun soru cevaplaması

Basın Mensupları 

--Genel ve detay

( ANKARA ) - Kılıçdaroğlu: "(İYİ Parti ile) Görüşmeler devam ediyor"- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'de düzenlenen "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"na katıldı.
Kılıçadroğlu programdan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" açıklamasında bulundu. (PLN-
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