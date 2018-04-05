Kılıçdaroğlu: “Görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz” - ANKARA İzle
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın genel merkeze girişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Uysal'ın açıklama yapmaya gelişi - Uysal'ın açıklaması - Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(İttifak tartışmaları) Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Bu sorunları aşarken, sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözleri) Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim."