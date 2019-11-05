Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Geçen sene soğan bulunmuyordu, bu sene üreticinin soğanı elinde kaldı' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: 'Geçen sene soğan bulunmuyordu, bu sene üreticinin soğanı elinde kaldı' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: "Geçen sene soğan bulunmuyordu, bu sene üreticinin soğanı elinde kaldı" - ANKARA - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
(5)"2017 - 2018 tohum desteklemeleri hala ödenmedi""Soğan eken çiftçinin soğanı elinde kaldı. Geçen sene soğan bulunmuyordu, bu sene üreticinin soğanı elinde kaldı""Yurt dışından buğday getiren adama oy mu verilir. Yurt dışından patates getiren adama oy mu verilir. Yurt dışından mısır getiren adama oy mu verilir. Yurt dışından et ithal eden adam oy mu verilir, canlı hayvan ithal eden adama oy mu verilir?""Parlamento kanun çıkarmış. Diyor ki, çiftçiye milli gelirin yüzde 1'i oranında her yıl teşvik verilir. Kim söylüyor, kanun söylüyor. Veriliyor mu bu para, verilmiyor"

Mısır Milli Gelir Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı