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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz' - TBMM Haberi

Kılıçdaroğlu: 'Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz' - TBMM Haberi

Kılıçdaroğlu: "Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz" - TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi - Toplantıya katılanlardan görüntüler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM 'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Lyon 

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