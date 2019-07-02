Kılıçdaroğlu: 'Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Freni patlamış bir kamyonda 82 milyon yokuş aşağı gidiyoruz" - TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi - Toplantıya katılanlardan görüntüler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM 'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım