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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar' - TBMM Haberi

Kılıçdaroğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar' - TBMM Haberi

Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu.
(12)"FETÖ'nün sanayici ayağını çıkardılar, baklavacı ayağını çıkardılar, esnaf ayağını çıkardılar, işçi ayağını çıkardılar, öğretmen ayağını çıkardılar, hakim - savcı ayağını çıkardılar, siyasi ayağı yok. Buradan, ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum"

Cumhurbaşkanlığı Toplantı Öğretmen 

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