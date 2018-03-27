Kılıçdaroğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar' - TBMM Haberi
Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL'i sürdürüyorlar" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu. (12)"FETÖ'nün sanayici ayağını çıkardılar, baklavacı ayağını çıkardılar, esnaf ayağını çıkardılar, işçi ayağını çıkardılar, öğretmen ayağını çıkardılar, hakim - savcı ayağını çıkardılar, siyasi ayağı yok. Buradan, ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum"