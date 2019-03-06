Kılıçdaroğlu: 'En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu' - DENİZLİ
Kılıçdaroğlu: "En büyük varlık kuyruğumuz işsizlik kuyruğu" - DENİZLİ - CHP ve İYİ Parti ortak mitingi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıDENİZLİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen ortak mitinge katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ortak mitinge katılan vatandaşlara hitap etti.(2)
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