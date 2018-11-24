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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Eğitimi iyi bir noktaya çekebilirsek dünyaya ürettiği ürünleri satan ülke konumuna geliriz' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: 'Eğitimi iyi bir noktaya çekebilirsek dünyaya ürettiği ürünleri satan ülke konumuna geliriz' - ANKARA

Kılıçdaroğlu: "Eğitimi iyi bir noktaya çekebilirsek dünyaya ürettiği ürünleri satan ülke konumuna geliriz" - ANKARA - Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşmasına katıldı.
"Dünyada bilimsel gelişmeler o kadar hızlı ki. Tekerleğin keşfi 3 milyon yılda, ama bugün her saniyede birden fazla buluş var. Eğer biz eğitimle bütün bu gelişmeleri yakalayamazsak gelişmiş ülkelerin yani eğitimi iyi olan ülkelerin ürettiği ürünleri tüketen bir toplum haline geliriz. O zaman üretici değil tüketici bir toplum oluruz. Eğitimi iyi bir noktaya çekebilirsek hem üreten hem tüketen, hem dünyaya ürettiği ürünleri satan bir ülke konumuna gelmiş oluruz"

Lyon 

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