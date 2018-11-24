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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Eğitimde reforma karşı olan bir bakanlık var. Adı Milli Eğitim Bakanlığı' - ANKARA Haberi

Kılıçdaroğlu: 'Eğitimde reforma karşı olan bir bakanlık var. Adı Milli Eğitim Bakanlığı' - ANKARA Haberi

Kılıçdaroğlu: "Eğitimde reforma karşı olan bir bakanlık var. Adı Milli Eğitim Bakanlığı" - ANKARA - Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşmasına katıldı.
(1)"Eğitimde reforma karşı olan bir bakanlık var. Adı Milli Eğitim Bakanlığı""Bugün Türkiye'de hiçbir anne ve bana, bakın istisnasız demiyorum, çocuğunun eğitiminden memnun değil"

Bakanlık Forma 

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