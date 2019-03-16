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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Egemen güçlerin çiftçisi zengin oluyor, bizim çiftçi borç batağında' - İZMİR

Kılıçdaroğlu: 'Egemen güçlerin çiftçisi zengin oluyor, bizim çiftçi borç batağında' - İZMİR

Kılıçdaroğlu: "Egemen güçlerin çiftçisi zengin oluyor, bizim çiftçi borç batağında" - İZMİR - CHP Ödemiş Mitingi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti.(2)"200 bin ton sıfır gümrüklü patates ithal ediyoruz""Kim zengin oluyor Batı'nın çiftçisi zengin oluyor. Egemen güçlerin çiftçisi zengin oluyor. Yunanistan'daki çiftçi zengin oluyor. Bizim çiftçi borç batağında, bizim çiftçi faiz batağında"

Toplantı Nani 

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