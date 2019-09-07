Kılıçdaroğlu Efes Selçuklular’a teşekkür etti

-başkan Sengel ve İzmir il başkanı karşılama

-makamdan hediye takdimleri

-halka seslenişi



( İZMİR )- Kılıçdaroğlu Efes Selçuk’ta İZMİR



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’daki programının ardından Efes Selçuk Belediyesini ziyaret etti. Beraberinde genel Başkan yardımcıları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Efes Selçuk Belediyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, tüm Efes Selçuklulara Başkan Sengel’e verdiği destekten dolayı teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye hizmet binası önünde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Sengel, ilk olarak Kılıçdaroğlu ’nu makamında ağırlayarak; Efes Selçuk’a özgü hediyeler takdim etti. Belediye hizmet binası önünde kendisini karşılayan kalabalık vatandaş topluluğuna seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Efes Selçuk’ta yerel yönetimlerin tekrar partisi tarafından kazanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu; “Sayın Belediye Başkanımızın bundan altı ay önce bir mitingine uğramıştık. Selçuk’u kaybettiğimize üzülmüştük. Ama 31 Mart’ta kazandık. Bundan sonra da hep kazanacağız” dedi.

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ OLDUĞUNU DÜNYA GÖRDÜ CHP’nin 31 Mart yerel seçiminde Efes Selçuk’ta ve Türkiye’de kazandığı başarının Türkiye’de demokrasinin varlığını dünyaya kanıtladığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu; “Önümüze engeller çıkarabilirler; bir sürü şey olabilir. Ama kararlıysak yolumuza devam edeceğiz. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve arkadaşlarına verdiğimiz bir söz var. Türkiye’yi çağdaş uygarlığa birlikte ulaştıracağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan bahsederek; “Yanımda iki kadın belediye başkanımız var. Bu cumhuriyetin, kadın erkek eşitliğinin, medeni kanunun bize sunduğu bir değer, bir güzelliktir. Bizim görevimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere bıraktığı Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır. Bunu hep birlikte ve demokratik yöntemlerle yapacağız. Tıpkı; İstanbul’da olduğu gibi, Ankara’da, Mersin’de, Adana ve Antalya’da da olduğu gibi. Bunu demokratik yöntemlerle kırmadan, dökmeden, kararlılıkla yaptık. Demokratik yöntemlerle elde ettiğimiz bu başarıyı sadece Türkiye değil; tüm dünya alkışladı. Bütün dünya şunun farkına vardı. Türkiye’de demokrasi var. Türkiye’de demokratik yollarla mücadele eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var” diye konuştu.

‘ÇALIŞKAN BİR KADINI BELEDİYE BAŞKANI YAPTINIZ’ Konuşmasının sonunda Efes Selçuklular’a bir kez daha teşekkür eden Kılıçdaroğlu; “Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Çalışkan bir kadını belediye başkanı yaptınız. Halkımıza hizmet edecek, Efes Selçuk’u tüm dünyada daha görünür kılacak. Buna yürekten inanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Efes Selçuk Belediye Başkanımız el ele verecekler; birlikte burayı daha yaşanabilir, daha güzel bir kente dönüştürecekler” dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK Efes Selçuk BELEDİYE Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden duyduğu gururu dile getirerek; “Bundan altı ay önce seçim büromuzun açılışında sizlerle birlikte Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na bir söz vermiştik. Tekrar Selçuk’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını dalgalandıracağız demiştik. Dalgalandırdık. O güne kadar biz size emanettik; Bundan sonra da siz bize emanetsiniz. Sayın Genel Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Başkan Sengel Kılıçdaroğlu’nu halkın coşkulu alkışları arasında uğurladı.

