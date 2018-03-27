Kılıçdaroğlu: 'Dünyanın hiçbir devletinde, bir devletin bir başka devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Dünyanın hiçbir devletinde, bir devletin bir başka devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur" - TBMM - CHP Grup toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup toplantısında konuştu. (4)"Dünyanın hiçbir devletinde bir devletin bir başka devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Eğer siz yüzde 60 oranında Rusya'ya bağımlıysanız sizin egemenliğiniz tehlikededir"