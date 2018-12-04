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( ANKARA ) Kılıçdaroğlu: "Dünyanın hangi ülkesinde 114 günde, yüzde 40 dolar bazında bir devlet yabancılara, tefecilere kaynak aktarır" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- “Biz hiç kimsenin gölgesine sığınmayız. Bizim sevgimiz vatan sevgisidir. Bizim sevgimiz bayrak sevgisidir. Bizim sevgimiz insan sevgisidir"- “Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor?" ANKARA



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz hiç kimsenin gölgesine sığınmayız. Bizim sevgimiz vatan sevgisidir. Bizim sevgimiz bayrak sevgisidir. Bizim sevgimiz insan sevgisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Bugün 4 Aralık Madencilik Günü olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, “Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin alanıdır. Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor? Soma'daki, Zonguldak'taki olayları düşünün bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin yer altına indirilmesidir. Elin oğlu her türlü önlemi alır sonra işçiyi aşağı indirir. Biz işçiyi aşağı indiririz işçi öldükten sonra tedbir alırız” ifadelerini kullandı. “Vatandaşın sofrasındaki enflasyon devam ediyor” Enflasyon düştü diye başlıklar atıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Vatandaşın sofrasındaki enflasyon devam ediyor otomobil fiyatları düştü efendim enflasyon da düştü. Bizim derdimiz otomobil alanlar değil onların durumu iyi bizim derdimiz ne? Asgari ücretle geçinen, iş bulamayan işsiz, emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücretin altında da aylık alanlar. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında aylık alıyor” değerlendirmesinde bulundu. “Biz hiç kimsenin gölgesine sığınmayız” Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Hiç kimseyi özel olarak suçlamadım. Eğer bir yanlışı varsa yanlışını hatırlattım. Özellikle bir şeye de özen gösteririm. Muhalefet partilerini eleştirmem. Onlarında hedefinin iktidar olması lazım, iktidarın yanlışlarını söylemesi lazım. Eğer muhalefet partileri birbirlerini eleştirirlerse zaten en büyük avatandajı sağlanmış olurlar iktidara karşı. Bugün Sayın Bahçeli beni ve partimizi eleştirmiş. Bahçeli’ye hiçbir şey söylemiyorum. Onun ağzından söylüyorum ben demiyorum, bu sözler Sayın Bahçeli'ye ait; ona hatırlatmak istiyorum. 8 Nisan 2014’te şunları söylüyor; “Türklüğü reddeden TC'yi silen milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye’ye cumhurbaşkanı olmayacaktır. Tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz. Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz.” Sayın Bahçeli şimdi kimin gölgesindesin? Ben sana bir şey söylemiyorum. Senin sözlerini sana hatırlatıyorum. Ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerimin bayrak sevgisi, vatan sevgisi, insan sevgisi benim gönlümde de yüreğimde de aynen var. Biz hiç kimsenin gölgesine sığınmayız. Bizim sevgimiz vatan sevgisidir. Bizim sevgimiz bayrak sevgisidir. Bizim sevgimiz insan sevgisidir. Birilerinin önünde diz çöküp yalvarmayız. Ülkücü kardeşlerim bilsinler onlara hiçbir sözüm yok. Onların benim başımın üzerinde yeri var.” (PLN-

