Kılıçdaroğlu: " Denizli 'nin kaderini değiştirmeye talibiz" - DENİZLİ - CHP ve İYİ Parti ortak mitingi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - İstiklal Marşının okunması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vatandaşları selamlaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıDENİZLİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen ortak mitinge katıldı. (1)
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