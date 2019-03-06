Kılıçdaroğlu: 'Demokrasimize sahip çıkmak zorundayız' - BURDUR
Kılıçdaroğlu: "Demokrasimize sahip çıkmak zorundayız" - BURDUR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP'nin Burdur belediye başkan adaylarından detay görüntüler - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Demokrasimize sahip çıkmak zorundayız"BURDUR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileriyle bir araya geldi.
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