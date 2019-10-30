Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmanın yolu adaletten geçiyor' - TBMM Haberi
Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmanın yolu adaletten geçiyor" - TBMM - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıCHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)
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