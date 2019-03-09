Kılıçdaroğlu, CHP'nin Marmaris mitingine katıldı - MUĞLA
- CHP'nin Marmaris mitingi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginden detaylar - Miting sonrasında vatandaşlarla selamlaşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıMUĞLA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te halka hitap ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Muğla 'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
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