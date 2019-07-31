Kılıçdaroğlu: '(CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmaları) Siyasi ahlak yasasını çıkaralım' - ANKARA Haberi
Kılıçdaroğlu: "(CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmaları) Siyasi ahlak yasasını çıkaralım" - ANKARA - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Atalay, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
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