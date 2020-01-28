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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: ”CHP’li belediyeler deprem bölgesine büyük katkıda bulundular” Haberi

Kılıçdaroğlu: ”CHP’li belediyeler deprem bölgesine büyük katkıda bulundular” Haberi

Kılıçdaroğlu'nun konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Deprem Toplantı Gesi Deprem Bölgesi Grup Toplantısı 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Deprem olduğunda inancı, kimliği, görüşü ne olursa olsun milletimiz yaraları sarmaya gidiyor. CHP’li belediyeler deprem bölgesine büyük katkıda bulundular” dedi.
Kılıçdaroğlu, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya depremlerinde yaşamını yitirenlere baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek, “Deprem olduğunda inancı, kimliği, görüşü ne olursa olsun milletimiz yaraları sarmaya gidiyor. CHP’li belediyeler deprem bölgesine büyük katkıda bulundular” diye konuştu.
Ocak ayının dünyada önemli bir ay olduğunu ve başlangıç sayıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ocak ayının bizim için ayrı bir önemi var. Onat Kutlar, Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Muammer Aksoy, Gaffar Okan ocak ayında öldürüldü. Kimisi sanatıyla kimisi birikimiyle topluma önder kişilerdi. Terör bu insanları aramızdan ayırdı ama onların ilkelerini yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Biz inandığımız yoldan, inandığımız ülküden asla dönmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, depreme karşı tüm önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti.
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