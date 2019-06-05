Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanlığının bayramlaşma programına katıldı

-Kılıçdaroğlu tokalaşma

-Konuşma

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramının 2’inci gününde partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Parti binasında önce yönetici ve milletvekilleriyle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra cadde başındaki seçim otobüsünün üstüne çıkarak vatandaşlara konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bizim bir görevimiz var. Bu ülkenin vatanseverleri olarak görevimiz var. Biz Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Biz güzel ülkemizde gelişmiş ülkelerin standartlarını taşıyan bir demokrasiyi de bir demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız. Bu amacın gerçekleşmesinde en büyük katkıyı sizler vereceksiniz. Birlikte yapacağız bunu. Demokrasiye ulaşmak kolay bir olay değildir. Demokrasiyi savunmak kolay bir olay değildir. Demokrasi için mücadele etmekte kolay bir olay değildir. Yeri geldiğinde demokrasi için mücadele edenler bedel ödemişlerdir. Ama bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacaksak, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye bırakacaksak, bütün dünya da ‘Türkiye’de demokrasi var ve demokrasi mücadelesi var’ dedirteceksek birlikte çalışmak zorundayız. Benim sözüm sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren vatandaşlara değil. Demokrasi bizim gibi düşünmeyen farklı düşünen herkes için geçerlidir. Ben nasıl onların düşüncelerine saygı göstereceksem onunda düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir rejimi savunuyorsam o da benim için aynı şeyleri düşünmelidir. O nedenle 23’ünde sandığa gideceğiz. Demokrasi için güzel bir Türkiye için, çok güzel şeylerin olması için birlikte sandığa gideceğiz. Benim sözüm özellikle geçen seçimlerde Ekrem Bey’e oy vermeyen vatandaşlarıma. Ayın 23 sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyun” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “23 Haziran’da demokrasinin gücünü bütün dünyaya gösteren yurttaşlar olarak gurur içinde bu ülkenin caddelerinde gezeceğiz. O yüzden her birimizin üzerine düşen görev sıradan bir oy kullanma değildir. Demokrasinin geleceği açısından önemli bir görevidir, tarihi bir görevdir” dedi.



