Kılıçdaroğlu, 'Bütün kamu görevlilerine açık net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız.' İzle

-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

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( ANKARA ) Kılıçdaroğlu, "Bütün kamu görevlilerine açık net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız."Kılıçdaroğlu oyunu Arjantin İlkokulu’nda kullandı ANKARA



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya’daki Arjantin İlkokuluna gelerek 4173 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yorucu bir maratondan sonra sandığa gidiyoruz oylarımızı kullanıyoruz. Ankara’da eşim ve oğlum oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarım var. Türkiye'nin genelinde şu anda ciddi sorunla karşılaşmadık amaözllikle belli bölgelerden ciddi şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız sorunu çözmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Öğleden sonra Parti Sözcüsü daha ayrıntılı açıklama yapacak" ifadelerini kullandı. "Bütün kamu görevlilerine açık net çağrıda bulunuyorum" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz, devletin memurusunız. Devletin geleceği bekası demokrasisi adaleti için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var özellikle Doğru Güneydoğudan gelen şikayetler var. Bu nedenle onlara devlet memuru olduklarını hatırlatmak benim görevidir. Türkiye'nin dünyada demokrasisi gelişmiş ülke olarak sesini duyurması için her şeyden önce seçimin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Seçim üzerine düşecek her gölge demokrasimize indirilmiş bir darbedir. Bu bağlamda bütün kamu görevlilerine tekrar uyarıda bulunmak benim görevimdir. Herkes görevini yapsın. Sandıktaki arkadaşlarımız görevini yaptığı sürece demokrasi konusunda da bir kaygımız tasamız olmayacaktır. " (PLN

