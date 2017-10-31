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31 Ekim 2017 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan'a sahip çıktı

Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan'a sahip çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ' faşist diktatör ' diyen CHP sözcüsü Bülent Tezcan'a destek verdi.

Bülent Tezcan Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a sahip çıktı.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri 'Bir belediye başkanını bıraksın onun ailesiyle uğraşmak bizatihi faşist diktatörlüğün gereğidir' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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