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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Bu tank palet işini sonuna kadar götüreceğiz' - TBMM

Kılıçdaroğlu: 'Bu tank palet işini sonuna kadar götüreceğiz' - TBMM

Kılıçdaroğlu: "Bu tank palet işini sonuna kadar götüreceğiz" - TBMM - CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıCHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (9)

Toplantı 

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