Kılıçdaroğlu: 'Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezi önünde seçim sonuçları hakkında konuştu. (3)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir."
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