Kılıçdaroğlu: 'Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle mücadele edeceğiz' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Bu coğrafyada yaşayan bütün çocukların sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle mücadele edeceğiz" - ANKARA - CHP TBMM Grup Toplantısı - Cezaevinden tahliye edilen Parti Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'in grup toplantısına katılması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eren Erdem ile kucaklaşması - Lösemili bir çocukların CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanına oturması - Lösemili Batuhan Sakallı adlı çocuğun kürsüde konuşma yapması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)"Bu coğrafyada yaşayan bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklarımızın sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle, gönül birliğiyle mücadele edeceğiz"
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