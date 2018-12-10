Kılıçdaroğlu: 'Bu bütçe emeklilerde yaşa takılanlara bir çözüm getirmiyor mu?' - TBMM
Kılıçdaroğlu: "Bu bütçe emeklilerde yaşa takılanlara bir çözüm getirmiyor mu?" - TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - TBMM Genel Gurulu'ndan detaylar TBMM - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerine başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. (4)