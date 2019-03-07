Kılıçdaroğlu: 'Bizim büyükşehir belediyelerimiz merkezi hükümete destek veriyor' - ANKARA İzle
Kılıçdaroğlu: "Bizim büyükşehir belediyelerimiz merkezi hükümete destek veriyor" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a söz vermesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. - 1 -
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