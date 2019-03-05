Kılıçdaroğlu: 'Bir oyu bile heba etme lüksümüz yok' - MERSİN Haberi
Kılıçdaroğlu: "Bir oyu bile heba etme lüksümüz yok" - MERSİN - Salondaki katılımcılar - İzmir Marşı eşliğinde dans eden katılımcı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi - Tanıtım videosunun gösterimi - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıMERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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