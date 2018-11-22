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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu : 'Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır' - ANKARA İzle

Kılıçdaroğlu : 'Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır' - ANKARA İzle

Kılıçdaroğlu : "Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın basın toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. (2)"Biz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.""(Asgari ücret) 2 bin lira nedir? 2 bin lira ile kira mı ödenir? 2 bin lira ile ev mi geçindirilir? 2 bin lira ile çocuğun masrafı mı karşılanır? 2 bin lira ile günde 3 öğün yemek mi yenir?""Mütevazi davranıyorlar, 2 bin lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınıyor. Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır."

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