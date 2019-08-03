Kılıçdaroğlu, Ardahan 18. Ulusal Kültür ve Bal Festivali’ne katıldı Haberi
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ardahan 18. Ulusal Kültür ve Bal Festivali’nde halk oyunları sunumlarını izlemesi - Detaylar - Kılıçdaroğlu'na Türk Bayrağı'nın takdimi - Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Hediye takdimiARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal . Kılıçdaroğlu konuşmasında “Türkiye’nin gücü üretmekten geçiyor"dedi.
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