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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi ile görüştü - TBMM

Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi ile görüştü - TBMM

- Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyetin gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi karşılaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile toplantıya geçmesiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM 'deki makamında Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantı 

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