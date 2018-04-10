Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi ile görüştü - TBMM
- Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyetin gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi karşılaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile toplantıya geçmesiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM 'deki makamında Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul etti.