Kılıçdaroğlu: 'Anadoluyu kültürünün oluşmasını sağlayan yörüklerimizdir' - MERSİN
Kılıçdaroğlu: "Anadoluyu kültürünün oluşmasını sağlayan yörüklerimizdir" - MERSİN - Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleri ile buluşma - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıMERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taşeli Yörükleri ve Gülnarlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.(1)
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