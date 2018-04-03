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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: “Anadolu kadını başka kadınlara benzemez tuttuğunu koparır” - TBMM

Kılıçdaroğlu: “Anadolu kadını başka kadınlara benzemez tuttuğunu koparır” - TBMM

- CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (4)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Anadolu kadını başka kadınlara benzemez tuttuğunu koparır. Anadolu kadını bağımsız Türkiye istiyor. Hak, hukuk, adalet istiyor. Eğer kadın hakkı, hukuku, adaleti istiyorsa, yüzde yüz bu topraklara hak, hukuk, adalet gelecektir."

Er Kadın Uttu 

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