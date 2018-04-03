Kılıçdaroğlu: “Anadolu kadını başka kadınlara benzemez tuttuğunu koparır” - TBMM
- CHP TBMM Grup Toplantısı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (4)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Anadolu kadını başka kadınlara benzemez tuttuğunu koparır. Anadolu kadını bağımsız Türkiye istiyor. Hak, hukuk, adalet istiyor. Eğer kadın hakkı, hukuku, adaleti istiyorsa, yüzde yüz bu topraklara hak, hukuk, adalet gelecektir."