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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Alacahöyük'ü gezdi - ÇORUM

Kılıçdaroğlu, Alacahöyük'ü gezdi - ÇORUM

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin araçtan inmesi - Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla konuşması - Kılıçdaroğlu'nun kazı alanını gezmesiKılıçdaroğlu Alacahöyük'ü gezdi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum Alacahöyük Kral Mezarları alanını ziyaret ettiÇORUM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum 'da Alacahöyük Kral Mezarları'nı gezdi.Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1936 yılında Türkiye'nin ilk milli kazısının yapıldığı Çorum Alacahöyük Kral Mezarları'nın bulunduğu Alacahöyük köyünü ziyaret etti.Hitit dönemine ait çok sayıda eserin çıktığı alanda höyükleri gezen Kılıçdaroğlu, müze ziyaretinde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Geçen yıl bulunan tarihi tüneli de inceleyen CHP Lideri, alanı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Kılıçdaroğlu, daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

Yabancı Turist Hatıra Fotoğrafı 

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