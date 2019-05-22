Kılıçdaroğlu: 'Adaletli davranacak olanlar en başta yöneticilerdir' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Adaletli davranacak olanlar en başta yöneticilerdir" - ANKARA - Elmadağ Belediyesince düzenlenen iftar programı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi - Kuran okunması ve dua edilmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elmadağ Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı. "İnsanlar arasında hiçbir ayırım yapmadığımız zaman adaletli davranmış oluruz. Adaletli davranacak olanlar en başta yöneticilerdir. Yöneticiler, yönettikleri insanlar arasında ayırım yapmazlar, ayırım yapmamalıdırlar"
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