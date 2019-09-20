Kılıçdaroğlu: 'Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor' - ANKARA
Kılıçdaroğlu: "Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun binadan çıkışı - Karamollaoğlu'nun aracına binişi ve ayrılışı"Adalet herkes için eşit davranılmayı zorunlu kılıyor" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.
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