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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Adalet duygusuna güveniyorum' - AYDIN

Kılıçdaroğlu: 'Adalet duygusuna güveniyorum' - AYDIN

Kılıçdaroğlu: "Adalet duygusuna güveniyorum" - AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Didim, Selçuk ve Kuşadası belediyeleri ziyareti - Sahneye atılan yumurta sonrası korumaların Kılıçdaroğlu'nu koruması - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye'nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım" - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yaptığı sahneye doğru yumurta atan bir kişi gözaltına alındıAYDIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye’nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.
Kılıçdaroğlu, Söke, Didim, Selçuk, Kuşadası belediye başkanlarını makamında ziyaret edip, görevlerinde başarılar diledi.Kuşadası Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, akşam ezanın okunmasından dolayı konuşmasına ara verdiği esnada bir kişi sahneye doğru yumurta attı.Yumurta, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 1,5 metre önüne düşerken korumalar da CHP Genel Başkanı'nı koruma altına aldı.Daha sonra konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin ne olursa olsun tek güvencem sizlersiniz. Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye’nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.
- "Karnımız tok, başımız dik yaşamak istiyoruz"Beraber huzur içinde yaşanılan bir Türkiye için mücadele ettiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Ben sorunları dile getirdikçe 'Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor' diyorlar, ben sorunları dile getirmeye devam edeceğim. Alın teri dökenlerin sorunlarını her ortamda her düzlemde dile getireceğim. Sözüm sözdür. Engel olmaya çalışacaklar, başka şeyler yapacaklar ama ne yaparlarsa yapsınlar bildiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz. Bizim Mustafa Kemal'e ve onun arkadaşlarına sözümüz var her alanda mücadele edeceğiz. Güzel Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandıracağız. Kim olursa olsun herkesi kucaklayacağım. Hiç kimseyi düşüncelerinden ve kimliğinden ötürü ötekileştirmiyoruz. Bayrağımızın altında huzur içinde, karnımız tok, başımız dik yaşamak istiyoruz. Çünkü biz birilerinin egemenliğini asla kabul etmeyiz."Öte yandan, Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddia edilen İ.Ö, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet Yumurta Akşam Ezanı Bild 

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