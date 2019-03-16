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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: '3 arkadaşımızı görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılacaklar' - İZMİR

Kılıçdaroğlu: '3 arkadaşımızı görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılacaklar' - İZMİR

Kılıçdaroğlu: "3 arkadaşımızı görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılacaklar" - İZMİR - CHP Ödemiş Mitingi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş ilçesinde partisinin halkla buluşma toplantısında vatandaşlara hitap etti.(1)"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 arkadaşımızı görevlendirdik, Yeni Zelanda'daki cenaze törenine katılacaklar"

Cenaze Toplantı 

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