Kılıçdaroğlu: '24 Kasım'da Öğretmenlere birer maaş ikramiye verilebilir' - ANKARA Haberi
Kılıçdaroğlu: "24 Kasım'da Öğretmenlere birer maaş ikramiye verilebilir" - ANKARA - Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşmasına katıldı. (5)"Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır""(Öğretmenlere) 24 Kasım Öğetmenler günü, birer maaş ikramiye verilebilir"